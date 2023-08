Incendi: ancora rifiuti in fiamme a Roma, a fuoco discarica abusiva a Ponte Mammolo

MeteoWeb

Incendio in un’altra discarica a Roma. Un vasto rogo di rifiuti si è sviluppato all’interno di una grossa discarica abusiva di materiale vario e baracche in via di Ponte Mammolo. Le fiamme sono divampate nella tarda serata di ieri e le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco sono ancora in corso. Sul posto polizia, carabinieri, 118 e Arpa Lazio.