Incendi Sardegna: oggi pericolosità estrema in parte dell’Isola

Un’altra giornata di pericolo estremo per gli incendi per la parte orientale e per il Sud Sardegna. Il maestrale, che ieri ha alimentato roghi in tutta l’isola, con evacuazioni e aziende agricole e un campeggio distrutti, non concede tregua. Il bollettino della Protezione civile segnala come ieri allerta rossa. Le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale e della flotta aerea regionale. Il fuoco in tutta l’isola ieri ha percorso centinaia di ettari.

