Incendi Sardegna: a Posada oltre 12mila persone senz’acqua

L’incendio divampato ieri a Posada è in fase di bonifica ma un’altra emergenza sta mettendo in ginocchio la popolazione. Le fiamme hanno interessato il potabilizzatore del Paese e i cittadini (tra 12mila e 14mila tra residenti e turisti) sono rimasti senz’acqua potabile. Il sindaco di Posada Salvatore Ruiu ha emanato un’ordinanza in cui si fa divieto dell’uso di acqua per uso alimentare. Per limitare i disagi l’amministrazione comunale ha provveduto a far arrivare due autobotti per il Paese e per la località balneare di San Giovanni.