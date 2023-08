Incendi Sardegna, sughereti e alberi secolari divorati dalle fiamme a Sorgono: mezzi aerei in azione

MeteoWeb

Quattro Canadair e quattro elicotteri, fra cui un super Puma, sono in azione già da qualche ora per tentare di spegnere un incendio nelle campagne di Sorgono, nel Nuorese. Le fiamme stanno divorando alcuni sughereti e alberi secolari. Sul posto, in località S’Agase, anche uno spiegamento di mezzi a terra. Il rogo rischia di distruggere un inestimabile patrimonio naturale.