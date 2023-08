Ancora incendi in Sicilia: a Corleone morti 10 bovini

MeteoWeb

Una decina gli incendi oggi in Sicilia che hanno tenuto impegnati i Vigili del Fuoco e i forestali. Nel Palermitano, gli incendi sono divampati a Roccapalumba, nei pressi della vecchia stazione; a Pezzingoli, nella zona di Monreale; a Carini e a Corleone in contrada Bicchiniello, dove è andata in fiamme una stalla con dieci bovini rimasti uccisi. Nel Messinese, a Madonnuzza e alla stazione di Galati; nel Siracusano a Noto, in contrada Maccari; nel Trapanese a Poggioreale, in contrada Cautali, e nel Nisseno a Milena.