Incendi Sicilia: dalla camera di commercio il Vademecum per i cittadini

Pubblicato un vademecum per cittadini e imprese danneggiate dall’emergenza incendi che nei giorni scorsi ha colpito la Sicilia. A pubblicarlo, sotto forma di domande e risposte, è stata la Consulta delle professioni presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna. Il vademecum raccoglie tutti i quesiti finora rivolti ai professionisti da parte delle imprese e dei cittadini colpiti in questo momento di durissima emergenza e vuole provare a dare risposta/consulenza e aiuto a chi si è trovato in difficoltà in questo periodo.

La Consulta attiverà, grazie alla collaborazione degli ordini professionali che ne fanno parte, iniziative di carattere informativo quali sportelli, numeri di contatto e quant’altro necessario per creare un collegamento diretto tra i cittadini, le imprese e i professionisti. Le faq sono pubblicate sul sito della Camera di Commercio.