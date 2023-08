Incendi Sicilia, diramato bollino rosso per incendi in diverse province

MeteoWeb

Per la giornata di domani, Domenica 27 Agosto, la Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un’allerta rossa (attenzione) per il rischio incendi nelle Province di Trapani, Palermo, Messina e Siracusa. Bollino rosso (livello 3), per ondate di calore, nelle città di Palermo e Messina.