Incendi Sicilia: nuovo rogo a Enna, mezzi aerei in azione nel Palermitano | FOTO

Mezzi aerei in azione e forestali impegnati nello spegnimento di incendi in provincia di Palermo. Gli elicotteri della forestale sono entrati in azione a Corleone dove è andato in fiamme un costone roccioso. Incendi anche ad Aspra dove sono intervenuti pompieri e forestali a protezione delle abitazioni minacciate dai roghi.

Nel pomeriggio, un nuovo incendio è divampato alle pendici di Enna (vedi foto della gallery scorrevole in alto), nella stessa zona di quello che l’1 agosto ha costretto a chiudere lo svincolo dell’autostrada A19 Palermo Catania e che ha minacciato il castello di Lombardia e la Rocca di Cerere. Il focolaio oggi è divampato in contrada Baronessa, nei pressi di un impianto di calcestruzzo ed ha minacciato abitazioni e il Centro che distribuisce i quotidiani e la carta stampata nelle province di Enna, Caltanissetta e Agrigento. Le fiamme sono state ora domate ed è in corso la bonifica, con l’intervento di Corpo forestale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, volontari dell’Antincendio Boschivo e sono stati scongiurati danni alle attività produttive.

“Oggi, posso dire che il lavoro del Corpo forestale della Regione Sicilia è veramente utile per la nostra comunità e ringrazio le squadre antincendio coordinate dagli ispettori capo Domenico Strupia e Vittorio Castrianni e tutti i componenti. Grazie alla loro abnegazione e con la loro alta professionalità – ha dichiarato Daniele Piscitello, titolare dell’Agenzia di distribuzione Giornali – la nostra Agenzia e le abitazioni della zona sono salve. Sarò sempre grato a queste persone”.