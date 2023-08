Incendi, sindaco di Castellamare del Golfo: “Santanché ha risposto al nostro appello”

MeteoWeb

Il sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto ieri ha ricevuto la telefonata del ministro per il Turismo Daniela Santanchè dopo aver chiesto una campagna informativa finalizzata a rassicurare i turisti che disdicono le prenotazioni in Sicilia, preoccupati per le conseguenze degli incendi che nei giorni scorsi hanno devastato la regione, facendo eco alle strutture alberghiere e turistiche in forte difficoltà per le continue disdette. Il ministro Santanchè ha espresso al sindaco Fausto la vicinanza del Governo Meloni alla città della provincia di Trapani e dunque a tutta la Sicilia che vive un momento di difficoltà turistica.

Il sindaco Fausto ha scritto una missiva alle istituzioni al riguardo: “Grazie al ministro per il Turismo Daniela Santanchè che ha immediatamente risposto al mio appello chiamandomi per farmi presente la volontà del Governo Meloni a lavorare insieme, su tutti i livelli istituzionali, per tentare di arginare la crisi turistica che sta investendo al Sicilia per più motivazioni, in primis per la paura delle conseguenze degli incendi“.

La richiesta di una campagna mediatica informativa per tranquillizzare i turisti sulla questione degli incendi

Il primo cittadino di Castellamare del Golfo ha aggiunto nella stessa lettera alle istituzioni: “Ringrazio il ministro Santanchè per la rassicurazione, la vicinanza e il sostegno, unitamente al senatore Raoul Russo. Auspichiamo il celere avvio di precise iniziative già in itinere. Si richiede il lancio di una campagna informativa e pubblicitaria volta a invertire la percezione che i potenziali ospiti hanno della Regione Sicilia, ed in particolare del territorio del Comune di Castellammare del Golfo, in conseguenza della campagna incendiaria che ha coinvolto il nostro territorio e che ha avuto una vasta eco mediatica a livello internazionale“.

Il sindaco Fausto ha concluso: “In conseguenza di tali, deprecabili, fatti, le strutture alberghiere ed extra alberghiere del territorio stanno ricevendo tutta una serie di disdette, motivate con la paura generata dalle immagini forti viste in tutto il mondo. A tali vicende si è aggiunta anche la chiusura forzata dell’aeroporto di Catania, ora riaperto. Si chiede pertanto il lancio di una campagna mediatica, informativa e pubblicitaria immediata con il solo fine di invertire questo pericoloso trend incoraggiando i potenziali turisti a visitare la nostra terra, rassicurando sull’assenza di pericoli come conseguenza degli incendi che nei giorni scorsi hanno devastato il territorio.“