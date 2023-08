Incendi Toscana: fiamme nel Reggello in corso bonifica

MeteoWeb

L’incendio di Massanera nel comune di Reggello, provincia di Firenze, e’ sostanzialmente in bonifica in una zona interna ed impervia che e’ raggiungibile soltanto a piedi. Squadre del volontariato antincendi boschivi ed operai forestali stanno operando a terra sotto la direzione delle operazioni di un tecnico dell’Unione dei comuni della Valdisieve.

Un elicottero della Regione Toscana e’ tuttavia in sosta operativa al campo sportivo di Reggello pronto ad intervenire in caso di necessita’. In mattinata si e’ sviluppato un incendio anche a Castell’Azzara, provincia di Grosseto, dove hanno operato squadre antincendio boschivi e un elicottero regionale inviato dal capoluogo Grosseto. Lo spegnimento e’ stato concluso. Stanno tuttavia proseguendo le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.