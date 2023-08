Incendi Toscana: il vento alimenta rogo boschivo a Fauglia, le fiamme minacciano le case

MeteoWeb

Un incendio boschivo sta divampando a Fauglia, in provincia di Pisa, in località Poggio alla Farnia. A causa del forte vento il fronte si sta allargando in una zona boscata nella quale sono presenti anche abitazioni. Sul posto 5 squadre di terra di volontari del servizio antincendi boschivi. Chiesto l’intervento dei mezzi aerei e ulteriori squadre in rinforzo. Presenti anche i vigili del fuoco, con due squadre a presidio di fabbricati civili, che potrebbero essere coinvolti.