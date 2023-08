Incendi Turchia: stretto dei Dardanelli chiuso per combattere le fiamme

MeteoWeb

E’ guerra agli incendi in Turchia dove le autorita’ hanno deciso di tenere chiuso lo stretto dei Dardanelli per il secondo giorno consecutivo in modo da facilitare lo spegnimento delle fiamme vicino alla citta’ turistica di Canakkale, sulla sponda asiatica dello stretto. Intanto, i soccorritori hanno affermato di aver fatto progressi nel domare “il mosaico di incendi” che da ieri sta avvolgendo la popolare localita’ in una nuvola di fuliggine.

“Oggi va meglio di ieri”, ha affermato alla televisione il ministro per l’Agricoltura e le Foreste Ibrahim Yumakli annunciando che i soccorsi “hanno fermato l’avanzata del fuoco”. Si spera tuttavia in una giornata poco ventosa per potere tenere sotto controllo un’emergenza che ha gia’ obbligato a evacuare oltre 1.200 persone al confine con la Grecia, mentre quasi 50 sono state ricoverate perche’ intossicate dalle esalazioni.