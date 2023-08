Incendi: dall’UE supporto alla Grecia da 11 Paesi con il Meccanismo protezione civile

MeteoWeb

La Direzione generale della Commissione UE per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee ha reso noto che, in sostegno alla Grecia si sono mobilitati 11 Paesi aderenti al Meccanismo di protezione civile dell’UE: Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna e Svezia. Per affrontare 5 roghi principali – quello di Alexandroupolis ha raggiunto gli 83.152 ettari di terra bruciata, mentre quello a nord di Atene i 6.057 ettari – sono stati mobilitati 11 aerei e 1 elicottero antincendio della riserva rescEu, più di 60 veicoli e oltre 400 vigili del fuoco, oltre a 3 funzionari di collegamento del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze.

Il livello di rischio incendi nel periodo tra il 31 agosto e il 6 settembre rimane da “alto” a “estremo” su quasi tutto il territorio nazionale della Grecia (soprattutto nella regione di Alexandroupolis-Feres, in Attica, nella Grecia centrale e nel Peloponneso), con allerta massima per l’isola di Creta, dove raggiungerà il livello di pericolo “molto estremo“.