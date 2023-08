Incendi Varchi (deputata Fdi): “pene più pesanti e tolleranza zero per i piromani”

MeteoWeb

La deputata di Fdi Carolina Varchi e il senatore di Fdi Raoul Russo hanno dichiarato: “Pene più pesanti per i piromani. È quanto prevede la bozza al Dl con cui verrà modificato un articolo del codice penale. Un segnale chiaro da parte del governo: a pochi giorni dai roghi che hanno devastato Palermo e la Sicilia, tolleranza zero per chi distrugge col fuoco il nostro Paese“. In merito a ciò la deputata Varchi ha spiegato: “La modifica prevista all’articolo 423 bis del codice penale aumenterà da quattro a sei anni il minimo della pena per i responsabili degli incendi. Cresce da uno a due anni invece la pena in caso di incendio colposo.

La deputata Varchi ha aggiunto: “Ma la norma contiene un principio fondamentale: la pena sarà ancora più pesante per i piromani che agiscono all’interno di sistemi criminali, per ottenere profitto o addirittura ricoprendo allo stesso tempo incarichi legati alla prevenzione degli incendi. In questo caso, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Voglio ringraziare i ministri Nordio e Musumeci per la sensibilità mostrata e per avere accolto la proposta che avevo lanciato nelle ore terribili in cui la Sicilia andava a fuoco. Ci rendiamo conto – conclude Varchi – che la norma non può, nell’immediato, risolvere un problema di questa entità. Ma da oggi il messaggio è chiaro: tolleranza zero nei confronti dei piromani“