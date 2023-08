Incendio a Lecce: in fiamme vasta area di sterpaglie, chiusa la statale 274

MeteoWeb

In Puglia, in prossimità della strada statale 274 che collega Gallipoli a Leuca (Lecce), all’altezza dello svincolo per Taviano (Lecce) una vasta area costituita da sterpaglie è andata in fiamme. L’intervento per lo spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce e del distaccamento di Tricase è iniziato alle 14. A causa del fumo che invade le carreggiate è stata chiusa la statale su entrambi i lati. Fortunatamente non si registrano feriti.