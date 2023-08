Esteso incendio in un bosco in località La Trove: Canadair in arrivo nell’Aretino | FOTO

MeteoWeb

Da questa mattina, un incendio sta divorando una zona boschiva in località La Trove nel comune di Laterina Pergine Valdarno, nell’Aretino. Sono già in azione elicotteri della flotta regionale mentre è in arrivo anche un Canadair. “Abbiamo un fronte abbastanza esteso, molto stretto e lungo. Non riusciamo ad operare con le squadre da terra – spiega il caposquadra del Vigili del Fuoco di Arezzo Nicola Cacciapuoti – perché la zona è impervia. Adesso stiamo lavorando con gli elicotteri”. Oltre ai Vigili del Fuoco di Arezzo, anche squadre dell’Unione dei comuni del Pratomagno e volontari dell’antincendio boschivi.