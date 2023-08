Incendio di vegetazione a Villapiana (CS): evacuati 15 nuclei familiari | VIDEO

MeteoWeb

Dalle prime ore di questo pomeriggio, nel comune di Villapiana, le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza sono impegnate a fronteggiare un vasto incendio di vegetazione. Il rogo ha coinvolto la macchia mediterranea e parte della pineta nella zona marina del comune. Il forte vento ha alimentato l’incendio che è arrivato a minacciare due villaggi turistici, per i quali è stato necessario in via precauzionale di evacuare circa 15 nuclei familiari, soprattutto a causa del fumo denso che ha procurato disagi. Sul posto sono sopraggiunte diverse ambulanze, carabinieri, polizia e agenti della polizia municipale. Fortunatamente, non si registrano al momento danni a persone. L’intervento dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere l’incendio, evitando il propagarsi delle fiamme alle abitazioni, ma l’intervento non si è concluso.