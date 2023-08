Incendio alla Diga del Basentello: “danni immensi al patrimonio eco-ambientale” | FOTO

MeteoWeb

Un violento incendio ha distrutto questa mattina la quasi totalità della vegetazione ripariale e i canneti che circondano la Diga del Basentello, al confine tra Puglia e Basilicata. Lo segnala a MeteoWeb il lettore Franco Labarile, che parla di “danni immensi al patrimonio eco-ambientale perché con la distruzione dei canneti inevitabilmente si causa anche la morte di molte specie anfibie e non che vivono in quell’habitat”.

“La Diga del Basentello ha un ruolo fondamentale per la sosta di molte specie migratorie di avifauna. Questo ennesimo atto distruttivo ripropone il problema della tutela di questo delicato e importante sito naturalistico abbandonato a qualsiasi azione distruttiva. L’ incendio ha quasi lambito, come vedete in foto, le strutture murarie di centraline di manutenzione del gas ivi presenti. Allertato il 115”, conclude Labarile.