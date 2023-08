Incendio nel Salento: evacuate case e strutture ricettive a Santa Cesarea Terme | FOTO

MeteoWeb

Un incendio di vaste proporzioni è divampato a Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce, dove da alcune ore bruciano ettari di vegetazione. Per favorire le operazioni di spegnimento delle fiamme, sono state evacuate alcune strutture ricettive del comune che si trova lungo il litorale salentino e diverse abitazioni non distanti dalle zone interessate dalle fiamme. Sul posto stanno operando cinque squadre dei Vigili del Fuoco, insieme a volontari della Protezione Civile. Sono in corso anche interventi di spegnimento con il supporto di Canadair.

Anche per coordinare gli interventi, il Comune di Santa Cesarea Terme ha attivato il Coc (centro operativo comunale). Non sono stati segnalati al momento feriti. Turisti e residenti sono stati messi al sicuro; si sta lavorando anche per decongestionare il traffico in località Belvedere, il punto da cui è partito il rogo.

Sindaco: “vissuti momenti di paura”

“La situazione è sotto controllo. Sono stati spenti gli ultimi focolai, ma abbiamo vissuto attimi di paura“, ha dichiarato all’ANSA Pasquale Bleve, sindaco di Santa Cesarea Terme. “Sono state evacuate alcune strutture che si trovano al centro della nostra cittadina. La preoccupazione c’è stata perché il fuoco si era avvicinato parecchio alle case. Adesso – aggiunge – l’allarme è rientrato”. “Grazie all’aiuto di tutti la situazione si sta risolvendo. Non ci sono danni a persone. Sul fronte ambientale, invece, il danno è esteso. Il Coc (centro operativo comunale) – conclude Bleve – resterà attivo nelle prossime ore per monitorare su possibili riprese dei focolai. Lo stato di attenzione resterà alto“.