Vasto incendio in Garfagnana: evacuate alcune case, elicotteri in azione

Un vasto incendio interessa bosco e vegetazione in prossimità di Vibbiana, frazione del comune di San Romano in Garfagnana (Lucca). Le fiamme, sospinte dal vento, in poco tempo si sono avvicinate minacciosamente alle abitazioni della zona. A scopo precauzionale, sono state evacuate alcune abitazioni, che sono presidiate dai Vigili del Fuoco. Al lavoro, dalle 16, ci sono cinque squadre di operai forestali e un direttore operazioni della Unione dei Comuni Garfagnana. Stanno operando in zona anche due elicotteri per preservare, si spiega dalla Regione, le abitazioni ed evitare la propagazione in una zona di difficile accesso a terra.

Sempre oggi, spiega ancora la Regione, altri incendi si sono sviluppati a San Gervasio, nel comune pisano di Palaia, con intervento di un elicottero e 7 squadre di volontariato antincendio boschivo, e nel Grossetano, in frazione Pereta di Magliano in Toscana, dove il rapido intervento di Unione comuni Metallifere e volontariato antincendio ha scongiurato danni più importanti a una vasta porzione di bosco.