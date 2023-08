Incendio in Bulgaria: il rogo sul monte Golo Burdo si estende a quasi un ettaro di bosco

MeteoWeb

L’emittente radiofonica “Radio Bulgaria” ha riferito che ieri, sul monte Golo Burdo in Bulgaria, un incendio è divampato nei pressi del comune bulgaro Radomir, nella regione di Pernik, e si esteso per un ettaro di bosco. L’emittente radiofonica ha sottolineato che per tutta la notte i vigili del fuoco hanno lottato per arginare le fiamme con tre autopompe della Direzione generale antincendio e della Protezione civile.

Nella giornata odierna verrà effettuata una valutazione della situazione nella zona da parte delle autorità. Come ha reso noto l’agenzia di stampa “BTA“, in totale nelle ultime 24 ore in Bulgaria sono stati estinti 157 incendi e 20 dei quali hanno causato danni materiali ad alcuni edifici residenziali.