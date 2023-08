Ancora un incendio sul Monte Pellegrino a Palermo: elicotteri in azione

MeteoWeb

Ancora un incendio nella zona del Castello Utveggio sul Monte Pellegrino, il promontorio che domina Palermo. Da questa notte, gli uomini della Forestale sono al lavoro per cercare di circoscrivere le fiamme. L’incendio è divampato in una zona non distante dai luoghi colpiti dai roghi che si sono sviluppati la notte di Ferragosto e nella giornata di ieri ma le fiamme sono sostanzialmente circoscritte. Nelle operazioni di spegnimento sono impegnati anche due elicotteri del Corpo Forestale. Il fatto che gran parte della vegetazione sia già andata in fumo, inoltre, evita il rapido propagarsi del fuoco.