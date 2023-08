Vasto incendio sul Monte Santa Croce a Venafro: danni ingenti | VIDEO

MeteoWeb

Dal pomeriggio di ieri, un vasto incendio interessa il Monte Santa Croce a Venafro, in provincia di Isernia. Le fiamme hanno percorso diversi ettari di bosco e vegetazione, provocando danni ingenti. Le operazioni delle squadre di Vigili del Fuoco di Isernia non hanno subito battute d’arresto durante la notte e ora hanno anche l’ausilio di mezzi aerei, fondamentale poiché la montagna è disseminata di ordigni risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni e la cenere ha raggiunto il centro abitato di Venafro, depositandosi sulle auto. L’incendio ora è stato circoscritto. Sul posto anche Protezione Civile e carabinieri Forestali. Secondo quanto si apprende, non ci sono dubbi sulla natura dolosa del rogo.