Incendio in una pineta nel nord Barese: oltre 50 ettari in fumo a Minervino Murge | FOTO

MeteoWeb

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi nella pineta Intacca a Minervino Murge, nel nord Barese. Le fiamme che hanno divorato 50 ettari di vegetazione e ne minacciano altri 400, come viene comunicato dall’Arif, l’agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della Regione Puglia. Sul posto sono a lavoro Vigili del Fuoco, forestali, operatori dell’Arif e i volontari di Protezione Civile. Per domare le fiamme è stato richiesto anche il supporto di un Canadair.