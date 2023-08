Vasto incendio a Tramonti, sulla Costiera Amalfitana: chiesti mezzi aerei | VIDEO

MeteoWeb

Un vasto incendio sta interessando le colline di Tramonti fra Figlino e Paterno Sant’Arcangelo, in provincia di Salerno. Il rogo, doloso, è divampato nel pomeriggio. Le fiamme sono alte, alimentate da una leggera brezza, e stanno inghiottendo velocemente ettari di vegetazione sui crinali. Sul posto sono al lavoro addetti allo spegnimento: dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori a personale della Comunità montana dei Lattari e della Protezione Civile. Il direttore delle operazioni di spegnimento, Giuseppe Coppola, ha richiesto alla Protezione Civile regionale l’intervento di mezzi aerei. Il problema è che con il sopraggiungere dell’oscurità non potranno operare per il calo della visibilità e il rischio è che la montagna possa continuare a bruciare nella notte.

