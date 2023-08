Incidente alla Quintana di Ascoli: AIDAA annuncia esposto alla Procura

MeteoWeb

In seguito all’incidente alla Quintana di Ascoli Piceno, il cavallo un purosangue inglese si è ferito gravemente ed è stato soccorso dall’ambulanza veterinaria. Dopo che il medico gli ha steccato la zampa destra, il puro sangue è stato trasferito in un centro veterinario di Teramo. Dopo l’OIPA, sono intervenuti sulla triste vicenda anche gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA, annunciando che presenteranno un esposto alla procura di Ascoli per chiedere indagini sull’accaduto. Gli animalisti di AIDAA hanno sottolineato l’aumento degli incidenti, in cui rimangono feriti i cavalli nei pali e nelle quintane e ne chiedono l’abolizione.