Incidente Brandizzo, l’ultimo post di una delle vittime mette i brividi: “mi è apparso il crocifisso, Dio mi vuole dire qualcosa” | VIDEO

L’Italia è ancora sotto shock per l’incidente che questa notte è costato la vita a 5 operai al lavoro sui binari, travolti da un treno a Brandizzo, nel Torinese. Tra le vittime, c’è Michael Zanera, 34 anni, residente a Vercelli. In queste ore di dolore, a creare ancora più sgomento è l’ultima storia postata su TikTok da Zanera. “È la prima volta che mi succede. Mentre saldo la rotaia, mi è uscito il crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente, nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente, perché non è un bel periodo per me“, aveva scritto il giovane, postano la foto di un simil crocifisso che appare su delle rotaie con il rosso dell’incandescenza di una saldatura.

Il post su TikTok ha superato le 30mila visualizzazioni e in molti lo stanno condividendo sui social. Centinaia i commenti sul profilo di Michael Zanera. “Io che sono ateo rifletto tanto su questo post”, si legge in uno dei commenti. “Vengono i brividi a vedere questa immagine. Ho la pelle d’oca”, aggiunge qualcuno. “Ci sono delle cose che talvolta non riusciamo a spiegare perché rientrano nei misteri della vita. Rip”, scrive qualcun altro. “Morire mentre lavori… non è giusto. Riposa in pace“, si legge ancora tra i commenti.