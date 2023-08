Incidente in cordata sulle Alpi Pennine, il vento impedisce i soccorsi

MeteoWeb

Una cordata di alpinisti è stata coinvolta in un incidente avvenuto sul Monte Polluce, sulle Alpi Pennine, in Valle d’Aosta. Il Soccorso alpino valdostano ha ricevuto la chiamata di allarme, ma al momento è impossibile verificare la gravità dell’incidente perché il vento forte impedisce l’avvicinamento in elicottero. Nel frattempo, un gruppo di soccorritori è stato lasciato a terra a quota 4mila metri da Air Zermatt, mentre le squadre composte da tecnici del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della Guardia di finanza sono state posate a quota 3mila metri.