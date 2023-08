L’India ora punta al Sole, pronta a lanciare la missione Aditya-L1 | FOTO

MeteoWeb

Dopo la Luna, ora l’India punta al Sole. A pochi giorni dalla missione Chandrayaan-3, il Paese guidato dal premier Narendra Mondi punta alla nostra stella. L’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale (ISRO) ha riferito che “Aditya-L1” sarà lanciata dallo spazioporto di Sriharikota il 2 settembre allo scopo di studiare il Sole e i suoi effetti su meteo spaziale. La sonda Aditya verrà posizionata in un’orbita attorno al punto Lagrangiano 1 del sistema Sole-Terra, dove la stessa può essere osservata senza ostacoli. Ad essere lanciato sarà il primo osservatorio spaziale indiano per studiare il Sole, offrendo il “grande vantaggio di osservarlo continuamente senza occultazioni o eclissi,” ha spiegato l’ISRO.