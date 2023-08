Spazio, India e Russia a confronto: i retroscena di un fallimento

MeteoWeb

Il successo lunare per Narendra Modi, mentre il summit Brics è ancora in corso, stride fortemente a poche ore dal riconoscimento ufficiale da parte russa e di Roskosmos dello schianto della stazione luna-25, che doveva battere in corsa proprio Nuova Delhi nell’atterraggio lunare. Secondo l’agenzia Rbk “Roskosmos ha stimato la probabilità di successo della missione al 70%, a luglio l’agenzia Lavochkin, che ha sviluppato il dispositivo, ha annunciato una probabilità di successo dell’80%”.

Allo stesso tempo, l’astronomo russo Vladimir Surdin, in un’intervista con Ria Novosti, aveva stimato al 50% la probabilità di portare a termine la missione secondo i piani, a causa della complessità del volo. “Se atterra, significa che è molto fortunata”, ha detto alla BBC Ivan Moiseev, capo dello Space Policy Institute. E questo inevitabilmente, solleva dubbi sulle reali ragioni di perseguire in ogni caso il programma. Parallelamente emergono critiche.

Una delle più riprese e diffuse è la seguente: “La stazione luna-25 che si è schiantata sulla luna è un prodotto della società aerospaziale russa in rovina che prende il nome da S. A. Lavochkin, o come viene anche chiamata ‘Lavochkina’. I prodotti Lavochkina non volano da nessuna parte e sono in ritardo di 30 anni rispetto ai concorrenti stranieri in tutti i parametri tecnici. Questo fatto non è un segreto per i professionisti”, si legge in un commento del canale Telegram di opposizione VCK OGPU in merito, ripreso anche da “Russian Monitor”.

Lo stesso commento è stato diffuso su altri social, anche tradotto in altre lingue. “luna – 25 è stata sviluppata e assemblata nella società di produzione ‘Lavochkina’ tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. Tutto questo ha raccolto polvere e si è arrugginito fino a quando non è diventato urgente per i leader russi concedersi il lusso dei ‘successi’ dell’industria spaziale… e, con l’ideologia del pensiero scientifico degli anni ’90, l’apparato si è precipitato sulla luna, dove si è schiantato in sicurezza. Non poteva esserci altro esito per questa spedizione spaziale” prosegue il canale, particolarmente critico.

E poi aggiunge: “Il vantaggio principale di Lavochka ora è la sua posizione, proprio accanto alla tangenziale di Mosca. Presto le ex aree industriali e scientifiche verranno demolite e al posto della struttura un tempo famosa appariranno nuovi complessi residenziali e centri direzionali. Questo è il destino di molte imprese oggi, inclusa Roskosmos e non solo…”.