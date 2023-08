Indonesia: salvati 4 turisti australiani dispersi per 2 giorni in mare, aggrappati alla tavola da surf per ore

MeteoWeb

Dopo essere stati dichiarati dispersi per due lunghi giorni, quattro turisti australiani e due indonesiani sono stati salvati dopo essere stati dispersi per due giorni nel mare al largo nella provincia indonesiana di Aceh. Domenica 13 agosto un violento maltempo ha messo in difficoltà la navigazione del motoscafo di legno su cui erano a bordo con tre membri dell’equipaggio stava navigando nelle acque intorno alle isole Sarang Alu e Banyak.

Le sette persone a bordo sono finite in mare. Sono stati salvati dopo più di 38 ore in mare come hanno riferito i genitori alla Cnn. Gli australiani Steph Weisse, Will Teagle, Jordan Short e due cittadini indonesiani sono stati trovati “a dondolare sulle tavole da surf” da una barca charter coinvolta nelle frenetiche operazioni di ricerca.Uno dei turisti, Elliot Foote, ha avuto la prontezza di remare sulla sua tavola da surf verso un’isola per dare l’allarme. I suoi tre compagni di viaggio, la fidanzata Steph Weisse e gli amici Will Teagle e Jordan Short, sono stati trovati in mare aggrappati alle loro tavole.

I turisti australiani intendevano esplorare una località nota ai surfisti

Invece, non è stato chiarito come siano sopravvissuti i due indonesiani, mentre il terzo membro dell’equipaggio risulta ancora disperso. I turisti australiani facevano parte di un gruppo più ampio di 12 turisti loro connazionali e di cinque indonesiani che domenica 13 agosto, su due imbarcazioni, erano diretti verso l’isola di Pinang, una destinazione nota per le sue spiagge incontaminate e le buone onde per il surf.

Domenica pomeriggio i due motoscafi hanno lasciato l’isola di Nias, che si trova a circa 150 km dall’isola indonesiana di Sumatra, diretti in area famosa per i surfisti, ma durante il viaggio si sono imbattuti in piogge molto intense. Alcuni membri del gruppo, una volta sopraggiunto il maltempo, hanno deciso di ripararsi sull’isola di Sarang Alu e sono rientrati sani e salvi al resort in cui alloggiavano, mentre Foote e gli altri hanno continuato il viaggio e della loro barca si sono perse le tracce. Purtroppo un membro dell’equipaggio indonesiano rimane disperso. Il padre ha detto che si era separato dal gruppo perché era andato a cercare assistenza.