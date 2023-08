Influencer vegana muore: praticava anche il “digiuno secco”

MeteoWeb

Il Daily Mail ha riportato che l’influencer russa Zhanna Samsonova vegana e crudista, è morta il 21 luglio di inedia all’età di 39 anni. Sui social media era conosciuta come Zhanna D’Art e aveva milioni di follower tra TikTok, Facebook e Instagram, in cui parlava delle sue scelte alimentari e della sua filosofia di vita e condivideva ricette vegane. La donna, che viveva in Malesia, da 17 anni viaggiava in Asia e da dieci seguiva una dieta crudista a base vegetale che consisteva in frutta esotica, germogli di semi di girasole, frullati.

Addirittura, in alcuni periodi, praticava anche il “digiuno secco“, in cui cessava di alimentarsi e di bere qualsiasi acqua per giorni. Inoltre, sembra che da sei anni si idratasse esclusivamente con succhi di frutta. In uno dei post sui social network, l’influencer aveva dichiarato al riguardo: “Non bere acqua è un’esperienza comune tra i fruttariani crudi. Non ho sete d’acqua. Non voglio bere acqua. Prendo la mia acqua da frutta e noci di cocco e mi va bene”.

L’influencer ha preso un’infezione simile al colera e si sarebbe aggravata a causa delle sue condizioni di salute compromesse dalla dieta restrittiva che seguiva religiosamente, come ha raccontato la madre. Tuttavia, la causa della morte non è stata ancora scoperta. I suoi familiari stanno facendo di tutto per riportare la salma in Russia. Un amico della trentanovenne ha dichiarato a Newsflash: “qualche mese fa, in Sri Lanka, sembrava già esausta. L’hanno rimandata a casa per farsi curare ma era scappata di nuovo“.