Nuova impresa di Ingenuity, il piccolo elicottero marziano ha messo a segno il 55° volo

Ingenuity è tornato a volare nei cieli marziani. Il piccolo drone-elicottero della NASA da 1,8 kg ha condotto il suo 55° volo il 12 agosto, coprendo un bel po’ di terreno. “Ingenuity ha volato con successo su Marte 55 volte! Nel suo ultimo volo ha volato per 866 piedi (264 metri) per 143 secondi a un’altezza di 32,8 piedi (10 metri),” ha affermato il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, che gestisce la missione del piccolo velivolo. Queste cifre non sono però un record: Ingenuity ha raggiunto un’altitudine massima di 18 metri e ha volato orizzontalmente per ben 704 metri in una delle sue imprese.

Ingenuity ha ora coperto un totale di 12.503 metri di terreno ed è rimasto in volo per quasi 98 minuti nei suoi 55 voli, hanno riportato i membri del team di missione sul registro di volo dell’elicottero.

La missione di Ingenuity

Ingenuity è atterrato sul cratere Jezero di Marte nel febbraio 2021 insieme al rover Perseverance della NASA. L’obiettivo principale dell’elicottero era dimostrare che l’esplorazione aerea è possibile su Marte nonostante l’atmosfera rarefatta del pianeta. Ha raggiunto l’obiettivo nel corso di 5 voli tra aprile e maggio del 2021. La NASA ha quindi concesso un’estensione della missione, durante la quale l’elicottero sta fungendo da scout per il rover.

Il successo del piccolo drone potrebbe portare a un’ulteriore apertura dei cieli del Pianeta Rosso. La NASA prevede di inviare due elicotteri simili a Ingenuity su Marte entro la fine di questo decennio, per aiutare a raccogliere i campioni prelevati da Perseverance (se necessario) per un ritorno sulla Terra.

L’agenzia mira anche a sviluppare elicotteri per Marte più grandi e ambiziosi, che potrebbero raccogliere una varietà di dati scientifici in autonomia mentre esplorano i cieli del pianeta.