Inquinamento da smog: a Torino dal 15 settembre blocco degli Euro 5

Dal 15 settembre a Torino e in 76 comuni del territorio provinciale sarà vietata la circolazione dei diesel Euro 5, compresi i camion trasporto merci, a e in buona parte dei Comuni del territorio provinciale. Il blocco degli Euro 5 è stato deciso dalla Regione Piemonte e viene messa in campo a Torino con due anni di anticipo rispetto al 2025 in cui sarebbero dovuti entrare in vigore le limitazioni.

Il blocco dei mezzi Euro 5 saranno validi dal 15 settembre al 15 aprile a prescindere dal colore del semaforo antismog dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. Invece non potranno circolare per tutta la settimana i diesel e benzina fino a Euro 2 incluso e i Gpl e metano fino a Euro 1 incluso. Secondo le stime, i veicoli Euro 5 coinvolti dalla limitazione dovrebbero essere 140.000, mentre gli Euro 4 coinvolti sono 138.000.

Le critiche alla limitazione degli Euro 5

Daniele Valle del Partito Democratico e aspirante candidato alla poltrona di governatore piemontese ha riferito a Torino Today: “È trascorso oltre un mese e mezzo da quando il Presidente Cirio annunciava urbi et orbi il nuovo “Bonus” per sostenere l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale. Da allora del Bonus non si è avuta notizia alcuna. Così come non si è avuta notizia alcuna dei fondi destinati a incentivare la rottamazione e sostituzione dei veicoli più vecchi. In compenso è arrivata la notizia del blocco dal 15 settembre anche per gli euro 5 diesel. Una misura annunciata e spiegata dall’assessore Matteo Marnati. Evidentemente Cirio preferisce rimanere silenzioso quando si tratta di dare “buone notizie” come quelle relative al divieto di circolazione“.