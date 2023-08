Sisma Marche 2016, Cespi (Archeoclub D’Italia): “si rifarà l’evento Quindi Uscimmo a Riveder le Stelle”

MeteoWeb

Stefania Cespi (Presidente Archeoclub D’Italia sede di Comunanza): “A Comunanza, colpita duramente dai terremoti del 2016, è rimasta solo una chiesa. Le opere salvate sono esposte nella chiesa di San Gregorio Magno ad Ascoli e le mostriamo ai turisti. Domani notte nel borgo di San Gregorio di Aquasanta Terme, a 100 metri di altezza monteremo il telescopio in compagnia dei nostri astrofili. L’evento, anche simbolico si chiamerà esattamente… “Quindi Uscimmo a Riveder le Stelle“. E’ l’evento che facevamo a Comunanza prima del terremoto”.

Il Presidente Cespi ha aggiunto: “Polverina è una frazione di Comunanza con una chiesa bella, piccolina, la chiesa di Santa Maria che oggi, a distanza di 7 anni è ancora terremotata, distrutta. In questa chiesetta si celebrava messa ma si svolgevano meravigliose attività culturali. A Comunanza, colpita dai terremoti del 24 Agosto, del 26 Ottobre, del 30 Ottobre, è rimasta una sola chiesa. Alcune opere sono state salvate e oggi sono esposte ad Ascoli nella chiesa di San Gregorio Magno. Noi diamo la possibilità ai turisti di conoscere questo patrimonio culturale salvato ed estratto dalle macerie. Purtroppo però i segni del terremoto a Comunanza e non solo, sono molto evidenti“.

Il Presidente Cespi ha concluso: “E sarà fortemente simbolico l’evento che terremo nella notte di San Silvestro. L’evento – “Quindi Uscimmo a Riveder le Stelle” – purtroppo non si terrà a Comunanza ma in un altro meraviglioso borgo marchigiano che si chiama San Gregorio di Aquasanta Terme. Dalle ore 22, a 1000 metri di altezza, e fino al cuore della notte, alle prime ore del 12 Agosto, nella notte tra l’11 e il 12 Agosto, i nostri astrofili guideranno tutti all’Osservazione al telescopio degli Astri del Cielo. Il tutto avverrà in un luogo buio, non distante dal centro del borgo. In contemporanea, nella piazzetta centrale di San Gregorio di Aquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, proietteremo molteplici documentari per tutta la sera, realizzati con i grandi scienziati”.