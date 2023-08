IT-Alert: i test riprenderanno il 12 Settembre in Campania

MeteoWeb

Da martedì 12 settembre 2023 ripartono sul territorio le attività di test di IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione di cui si sta dotando l’Italia. Coinvolta la regione Campania per i prossimi test.

“Il 12 settembre alle ore 12 verrà inviato a tutti i telefoni della Campania un messaggio per testare il sistema nazionale di allarme IT- ALERT. Non allarmatevi, è solo un test, una prova per verificare il funzionamento del sistema. Nel messaggio sarà chiesto di compilare un questionario, è importante che tutti i cittadini lo facciano.”