Jet si schianta in Russia: 10 morti, Prigozhin era nella lista dei passeggeri

Un aereo privato che viaggiava da Mosca a San Pietroburgo è precipitato oggi nella regione russa di Tver, causando la morte delle 10 persone a bordo, tra cui tre membri dell’equipaggio. Sono otto i corpi finora ritrovati, secondo fonti dei servizi d’emergenza citati dall’agenzia di stampa.

Secondo l’Agenzia russa per il trasporto aereo, che sta indagando sull’incidente, il leader del gruppo paramilitare russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, figura sulla lista dei passeggeri. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria. Secondo una fonte citata dal sito Fontanka di San Pietroburgo, la cerchia ristretta di Prigozhin non riesce a mettersi in contatto con lui. Canali Telegram legati alla Wagner sostengono che con lui a bordo ci fosse anche il braccio destro, Utkin. Fonti del gruppo paramilitare russo Wagner hanno confermato al canale Telegram Brief la morte di Yevgeny Prigozhin.

L’Agenzia federale per il trasporto aereo ha avviato un’indagine sullo schianto dell’aereo. “È stata avviata un’indagine sull’incidente aereo dell’Embraer avvenuto questa sera nella regione di Tver. Secondo la lista dei passeggeri, il nome e cognome di Yevgeny Prigozhin erano in questa lista”, ha riferito l’agenzia.