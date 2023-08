La Cina abbandona l’accordo di Parigi: “non ridurremo le emissioni di anidride carbonica”

MeteoWeb

È rimasto deluso chiunque pensava che la Cina avrebbe collaborato al piano per le riduzioni delle emissioni di CO 2 . Il Presidente Xi Jinping ha ribadito che il suo Paese abbandona i requisiti dell’Accordo di Parigi, come riportato dal “Washington Post” e dal “Bloomberg“. Il Presidente Xi nel 2015 si era impegnato a ridurre le sue emissioni di carbonio al più tardi entro il 2030. Le osservazioni di Xi sono arrivate mentre l’inviato per il clima ed ex segretario degli Stati Uniti John Kerry era in visita a Pechino per riaprire un dialogo. Questo è avvenuto poco dopo l’arrivo del Segretario di Stato USA Antony Blinken, e poco prima che l’ex Segretario di Stato USA Henry Kissinger, l’architetto dell’apertura della Cina all’Occidente 50 anni fa, venisse in visita.

Questi chiari segnali provenienti dalla Cina sono uno schiaffo deliberato all’America e ricadono su un disegno di legge che era stato fortemente voluto dal Rappresentante Chip Roy ( Texas) per disinnescare il cambiamento climatico. Non dovrebbe essere una notizia, perché Xi ha dato lo stesso messaggio lo scorso autunno. Infatti, nell’ottobre 2022, aveva dichiarato che la Cina non avrebbe abbandonato le centrali a carbone prima che le rinnovabili potessero sostituire interamente l’inquinante combustibile fossile. Ma questa sostituzione non avverrà perché i combustibili fossili generano molta più energia delle energie rinnovabili. Le ipotesi della rete elettrica dell’EPA sono disconnesse dalla realtà.

La Cina non ridurrà le emissioni di CO 2 fino a quando le energie rinnovabili copriranno la domanda energetica

“Sulla base delle dotazioni di energia e delle altre risorse della Cina, avanzeremo iniziative per raggiungere il picco delle emissioni di carbonio in modo ben pianificato e graduale, in linea con il principio aspettare di coprire la domanda energetica dal nuovo sistema, prima di scartare il vecchio“, ha annunciato il Presidente Xi in un discorso al Congresso del Partito Comunista, come riportato dal “Time“.

Le osservazioni di Xi dovrebbe risuonare nelle sale dell’Environmental Protection Agency che sta progettando di imporre miliardi di dollari di costi per gli americani per ridurre le emissioni di CO 2 negli Stati Uniti. La Cina ha ripetutamente dichiarato di non avere intenzione di assecondare la spinta occidentale verso lo zero netto.

La questione delle auto elettriche e le proposte EPA

Nel mese di aprile, l’EPA ha rilasciato una proposta che richiederebbe che il 60% delle nuove vendite sia di veicoli a batteria elettrica entro il 2030, e due terzi entro il 2032. E a maggio, l’EPA ha proposto una nuova regola per le centrali elettriche che richiederebbe alla maggior parte delle centrali elettriche di sequestrare, o seppellire, il 90% delle loro emissioni, o di chiuderle definitivamente entro il 2040. Queste regole si tradurrebbero in decine di miliardi di dollari di costi annuali da parte degli Stati Uniti che pesano sull’economia, e senza un’effettiva riduzione delle emissioni globali, se la Cina sostituisce le emissioni degli USA con le proprie .

Anche se gli Stati Uniti dovessero sbarazzarsi di tutti i combustibili fossili, questo farebbe solo la differenza di due decimi di un 1°C entro il 2100, secondo il capo statistico della Heritage Foundation Kevin Dayaratna. La regola per abbattere le emissioni dei tubi di scappamento alzerebbe i costi per gli americani, e soprattutto sulle famiglie a basso reddito. I nuovi veicoli elettrici (EV) costano circa dai $10.000 ai $25.000 in più rispetto dell’equivalente veicolo a benzina, e il tempo necessario per ricaricarsi è scomodo nei lunghi viaggi su strada, o se non è disponibile una porta di ricarica interna.

Gli aspetti negativi delle batterie delle auto elettriche

Quasi tre quarti delle auto elettriche vendute in America sono di usate. Vendere un veicolo elettrico usato è difficile perché le condizioni della batteria sono incerte e una nuova batteria può costare più di $10.000. Le batterie dei veicoli elettrici perdono dal 20% al 40% della loro potenza nei climi freddi, il che è probabilmente parte del motivo per cui ci sono solo 340 registrate nel Nord Dakota e 510 nel Wyoming alla fine del 2021.

I veicoli elettrici non sono esenti da emissioni, perché hanno bisogno di elettricità per essere caricati e la produzione di elettricità crea comunque emissioni. Anche l’EPA afferma nella norma proposta che “ci aspettiamo che in alcune aree, l’aumento della produzione di energia elettrica aumenterebbe nell’ambiente SO 2 , PM 2,5, ozono, o alcuni tossici nell’aria.“

Le centrali elettriche e l’impossibilità di conformarsi al regolamento EPA

La regola per le centrali elettriche aumenterebbe il costo dell’elettricità proprio quando l’EPA prevede di avere milioni di nuovi veicoli elettrici che dovranno accedere alla rete. Sequestrare il 90% delle emissioni di CO 2 su tale scala non è mai stato fatto prima, e non è una tecnologia “adeguatamente dimostrata“. L’unica opzione comprovata per una centrale elettrica per conformarsi al regolamento proposto delle emissioni è la chiusura. Il piano per abbattere le emissioni eliminerebbe l’energia dalla rete in un momento in cui l’America ha bisogno di più energia per l’elettrificazione pianificata, e probabilmente causerebbe più blackout. I blackout possono avere gravi conseguenze, compresa la morte, soprattutto se si verificano durante periodi di temperature insolitamente alte o basse quando l’alimentazione della rete elettrica è più necessaria.

Inoltre, i maggiori costi dell’elettricità avranno effetti economici negativi. I prezzi saliranno, l’industria manifatturiera andrà in tilt, e i licenziamenti e la disoccupazione aumenterà. Tutto questo abbasserà la crescita del PIL e ridurrà il tenore di vita degli americani. Poiché Xi ha esplicitamente e ripetutamente affermato che la Cina non ridurrà le emissioni finché l’energia da fonti rinnovabili non sostituirà quelle ottenute da centrali elettriche a carbone; purtroppo tutti questi costi non comporteranno alcuna riduzione delle emissioni globali.