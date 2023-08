La costa amalfitana in fiamme: brucia il bosco e la macchia mediterranea

MeteoWeb

Sono tre i roghi attivi che stanno interessando nella sola giornata di oggi la costa amalfitana tra Amalfi e Maiori. La leggera brezza di questi giorni sta alimentando le fiamme. Purtroppo, a causa dei roghi, stanno bruciando ettari di boschi e macchia di mediterranea dei fronti rocciosi a picco sul mare. Per le complicate operazioni di spegnimento dei roghi, nel cielo stanno volando elicotteri e canadair. Ci sono anche squadre di vigili del fuoco e protezione civile che lavorano da terra ma possono poco, data l’inaccessibilità ai focolai e possono agire solo a protezione di abitazioni e linee elettriche.

L’ultimo incendio è divampato intorno alle 14 in località Capo d’Orso, nel comune di Maiori. Le fiamme stanno arrivando a lambire la SS 163 Amalfitana. Il comando di polizia locale ha chiuso temporaneamente l’arteria minacciata dalle fiamme, a causa del pericolo di crolli di pietrame e materiali franosi dalla parte alta. Molti automobilisti stanno invertendo la marcia, preferendo percorsi alternativi per poter transitare in zona.