La missione Artemis e il ritorno sulla Luna: domani sera un grande speciale su Rai 1

Si tornerà a viaggiare verso la Luna, ma una data certa ancora non c’è. Artemis 3, la missione che dovrebbe riportare gli astronauti sul suolo lunare, potrebbe infatti slittare. È invece certo che nel novembre 2024 la navicella Orion tornerà a orbitare intorno al satellite con gli astronauti a bordo. La Nasa ha già individuato i quattro fortunati: Cristina Cock, Reid Wiseman, Victor Glover e Jeremy Hansen, tre americani e un canadese. E per la prima volta, dall’inizio dei programmi di esplorazione lunare, ci sarà una donna.

La decisione della Nasa arriva dopo il successo della missione Artemis 1. La svolta l’11 dicembre del 2022 con l’ammaraggio della capsula Orion, un capolavoro di ingegneria tecnologica, che ha percorso 370 mila chilometri dalla Terra, orbitato a distanza ravvicinata dalla Luna, per poi fare ritorno nel Pacifico al largo della California. La conquista della Luna non vede impegnati solo gli Stati Uniti e l’Europa. La Cina ha annunciato di voler toccare il suolo lunare entro il 2030. E anche India e Israele ci stanno riprovando con nuovi programmi. Ma che senso ha tornare sulla Luna? E come mai per oltre 50 anni l’impresa lunare è stata abbandonata? E davvero torniamo sul satellite della Terra per costruire insediamenti umani? Interrogativi al centro dell’inchiesta di Elisabetta Mirarchi “Ritorno sulla Luna”, in onda domenica 6 agosto alle 23.30 su Rai 1 e Rai Italia. Per “Il meglio di Speciale Tg1”, con gli astronauti dell’Esa Cristoforetti, Maurer, Parmitano, Pesquet, Vittori, l’ex presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia e i rappresentanti dell’industria spaziale del nostro Paese.

L’Italia ha un ruolo significativo nell’avventura spaziale e non solo per gli investimenti – circa tre miliardi – ma anche per gli straordinari risultati dei nostri scienziati. Come il professor Giovanni De Maria che già 50 anni fa riuscì a estrarre ossigeno dalla polvere lunare.