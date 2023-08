La NASA sceglie Axiom per la quarta missione privata sulla Iss

MeteoWeb

La NASA sceglie ancora una volta Axiom Space per la quarta missione privata diretta alla Stazione spaziale internazionale (Iss). La missione denominata Ax-4, partirà presumibilmente ad agosto 2024 dal Kennedy Space Center in Florida e porterà quattro astronauti in orbita per 14 giorni. I termini dell’accordo sono stati specificati sul sito della NASA. “Sono lieto di vedere un’altra pietra miliare nei nostri sforzi per trasformare l’orbita terrestre bassa da un’attività prevalentemente sponsorizzata dal governo a un’attività in cui la NASA è uno dei tanti clienti“, ha dichiarato Phil McAlister, direttore dello spazio commerciale presso la sede dell’agenzia spaziale a Washington.

McAlister ha aggiunto: “La NASA è stata indirizzata a sviluppare piattaforme commerciali per sostenere una presenza continua degli Stati Uniti nell’orbita terrestre bassa e per permettere la transizione oltre le operazioni della Stazione spaziale internazionale. Queste missioni di astronauti privati stanno contribuendo a spianare la strada a quella transizione“. Si tratta della quarta missione di Axiom, dopo la Ax-1 è stata condotta nell’aprile del 2022, la Ax-2 lanciata è stata condotta lo scorso marzo e la Ax-3 annunciata a maggio.

L’Axiom Space sottoporrà alla NASA e ai suoi partner i nomi per i quattro candidati astronauti

Ogni missione, sottolinea l’Ad e presidente di Axiom Space Michael Suffredini, “ci consente di accrescere le fondamenta che abbiamo posto per la prima stazione spaziale commerciale, l’Axiom Station, preparando così i nostri team e la piattaforma orbitale a succedere alla Stazione spaziale internazionale nell’orbita bassa terrestre. Queste missioni sono fondamentali per espandere le attività spaziali commerciali e l’accesso allo spazio per gli individui e le nazioni di tutto il mondo, nonché per sviluppare la conoscenza e l’esperienza necessarie per normalizzare la vita e il lavoro in condizioni di microgravità“. Nei prossimi mesi, Axiom Space sottoporrà alla NASA e ai suoi partner internazionali i nomi di quattro candidati astronauti per la missione Ax-4. Se approvati, potranno addestrarsi per la missione con la NASA, i suoi partner e SpaceX (che fornirà la navetta Dragon per il trasporto in orbita).