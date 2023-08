La nave da crociera elettrica “Sea Zero” come le sue emissioni

MeteoWeb

La nave da crociera elettrica “Sea Zero” della compagnia norvegese Hurtigruten Norway ha vele ricoperte da pannelli solari e batterie da 60 megawatt e garantisce vacanze completamente green a partire dal 2030. Il CEO della compagnia norvegese Hedda Felin spera che “possa ispirare l’intera industria marittima“. Nei porti, le batterie della nave possono essere ricaricate in porto con energia pulita, in quanto le rinnovabili rappresentano il 98% del sistema elettrico norvegese. Gerry Larsson-Fedde, vicepresidente senior delle operazioni marittime per Hurtigruten Norway, ha stimato che le batterie avranno un’autonomia compresa tra 300 e 350 miglia nautiche e basteranno per un viaggio di andata e ritorno di 11 giorni. Tuttavia il transatlantico dovrebbe ricaricarle circa sette o otto volte.

Larsson-Fedde ha spiegato: “Per ridurre la dipendenza della nave dalla fonte di ricarica, tre vele retrattili si innalzano dal ponte quando c’è vento, raggiungendo un’altezza massima di 50 metri e possono ridursi per passare sotto i ponti o cambiando la loro angolazione per catturare più vento“. Sulle vele verranno montati 1.500 metri quadrati di pannelli solari che genereranno energia per ricaricare le batterie durante la navigazione. Larsson-Fedde ha aggiunto: “In Norvegia, anche se a volte può essere buio in inverno, al sud c’è ancora il sole. E d’estate abbiamo il sole 24 ore su 24. Saremo super potenziati dal sole di mezzanotte oltre a tutto il resto“.

Le caratteristiche della nave crociera green

La nave sarà contraddistinta da una forma aerodinamica che comporterà una minore resistenza dell’aria, contribuendo a ridurre il consumo di energia. Perché queste vacanze siano completamente green, gli ospiti a bordo verranno invitati a ridurre al minimo il proprio impatto climatico attraverso un’app mobile interattiva per il monitoraggio del proprio consumo personale di acqua ed energia.

Larsson-Fedde ha aggiunto: “Vogliamo renderli più consapevoli di quanta energia usano passando 10 minuti in più sotto la doccia o facendo funzionare l’aria condizionata al massimo“. La nave sarà dotata di 270 cabine per ospitare 500 ospiti e 99 membri dell’equipaggio.