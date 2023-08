Lacrime di San Lorenzo: quando, dove e come vedere le “stelle cadenti”

MeteoWeb

Lo sciame meteorico delle Perseidi, la “pioggia di stelle cadenti” più popolare dell’anno, sta per raggiungere il picco. Vengono comunemente indicate come “Lacrime di San Lorenzo” perché nel XIX secolo il massimo della loro frequenza avveniva il 10 agosto, giorno in cui viene ricordato il santo, ma ai giorni nostri il massimo si è spostato in avanti di circa 2 giorni. I residui della disintegrazione della cometa Swift-Tuttle (che passa vicino al Sole ogni 133 anni, l’ultimo passaggio al perielio è avvenuto nel 1992 e per il prossimo occorrerà aspettare sino al 2126), danno luogo a scie luminose estremamente caratteristiche. Ecco quando, dove e come vedere la pioggia di stelle cadenti.

Quando vedere le “stelle cadenti”

Vale la pena ammirare la pioggia di meteore nella notte di picco. Secondo Sky At Night, c’è un periodo di 16 ore in cui l’attività è al massimo. Il momento migliore sarà dopo la mezzanotte del 13 agosto, ma l’osservazione sarà favorevole anche nelle notti precedenti e successive. Il picco quest’anno dovrebbe verificarsi precisamente alle 6 ora italiana di domenica 13 agosto.

Dove vedere le “stelle cadenti”

Dato che le meteore delle Perseidi sembrano provenire dalla stessa area di cielo della costellazione di Perseo, può sembrare ragionevole guardare in quella direzione. Sarebbe la porzione Nord/Est dell’emisfero settentrionale. Tuttavia, poiché le scie lasciate nel cielo sono piuttosto brevi, è meglio distogliere lo sguardo da quel punto, il cosiddetto radiante, e rivolgerlo, quindi, a Nord o ad Est.

Come vedere le “stelle cadenti”

Ecco alcuni suggerimenti della NASA su come vedere le scie luminose:

L’orario migliore sarà dopo la mezzanotte;

Allontanatevi il ​​più possibile dall’inquinamento luminoso urbano;

Trovate un luogo con una visione chiara e senza nuvole del cielo notturno;

Vestitevi bene;

Siate paziente e fate adattare gli occhi per almeno mezz’ora;

Non usate un telescopio o un binocolo: ridurranno enormemente le possibilità di vedere le “stelle cadenti”;

Evitate di guardare il cellulare o qualsiasi altra luce bianca: ciò impedisce la tua visione notturna. Eventualmente usate solo la luce rossa.

Perseidi 2024, il prossimo appuntamento

Il prossimo picco della pioggia di meteore delle Perseidi si verificherà il 12-13 agosto 2024.