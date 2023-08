Lanzada, si buttano nel torrente per cercare di salvare un cane: morte due donne

MeteoWeb

Sono state trovate entrambe morte le due donne di 60 e 54 anni, ordinarie della provincia di Lecco, disperse da ieri dopo essere cadute in un torrente in territorio Lanzada in Valmalenco (Sondrio). Le due escursioniste sono entrate nel torrente Fellaria nel tentativo di salvare il cane di una delle due nelle vicinanze del Rifugio Bignami a una quota di 2.500 metri.

Sono in corso le operazioni di recupero da parte dei tecnici del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.