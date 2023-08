Latte di nocciole: proprietà, benefici, valori nutrizionali e versatilità in cucina

MeteoWeb

Il latte di nocciola è una bevanda vegetale ottenuta dalla macinazione delle nocciole e filtrata per ottenere una consistenza simile al latte. Questa deliziosa alternativa al latte vaccino offre vari benefici per la salute. È ricco di vitamina E, acidi grassi monoinsaturi e antiossidanti che aiutano a ridurre l’infiammazione e migliorare la salute del cuore. E’ anche una fonte di calcio e vitamina D, essenziali per ossa e denti forti. Grazie alla presenza di fosforo, magnesio e vitamina B, promuove la salute cerebrale e il benessere mentale. Inoltre, essendo privo di lattosio e colesterolo, è una scelta ideale per chi è intollerante al lattosio o segue una dieta vegana.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questa bevanda, tante curiosità e info utili.

Cos’è il latte di nocciola

Il latte di nocciola è una bevanda vegetale a base di nocciole. Viene prodotto macinando le nocciole e mescolandole con acqua per creare una miscela cremosa simile al latte. Ha un sapore leggermente dolce e un aroma di nocciola distintivo. Può essere utilizzato in molti modi, come bevanda da bere da sola, aggiunta al caffè o al tè, utilizzato per preparare smoothie, cereali, dessert, salse e molto altro ancora. Grazie al suo profilo nutrizionale, offre diversi benefici per la salute, inclusi acidi grassi sani, vitamine e minerali essenziali.

Benefici e proprietà del latte di nocciola

Il latte di nocciola vanta diversi benefici e proprietà per la salute:

Nutritivo : è una buona fonte di vitamine e minerali, tra cui vitamina E, vitamina B, calcio, magnesio e fosforo, che contribuiscono alla salute generale del corpo;

: è una buona fonte di vitamine e minerali, tra cui vitamina E, vitamina B, calcio, magnesio e fosforo, che contribuiscono alla salute generale del corpo; Senza lattosio : essendo privo di lattosio, è una scelta ideale per le persone con intolleranza al lattosio o sensibilità;

: essendo privo di lattosio, è una scelta ideale per le persone con intolleranza al lattosio o sensibilità; Ricco di antiossidanti : le nocciole sono una fonte naturale di antiossidanti, come la vitamina E, che aiutano a combattere lo stress ossidativo e a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi;

: le nocciole sono una fonte naturale di antiossidanti, come la vitamina E, che aiutano a combattere lo stress ossidativo e a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi; Salute del cuore : contiene acidi grassi monoinsaturi, noti per il loro ruolo nella promozione della salute cardiovascolare e nella riduzione del colesterolo cattivo (LDL);

: contiene acidi grassi monoinsaturi, noti per il loro ruolo nella promozione della salute cardiovascolare e nella riduzione del colesterolo cattivo (LDL); Supporto per la salute cerebrale : le nocciole contengono acido folico e vitamina B6, che sono essenziali per il corretto funzionamento del sistema nervoso e possono contribuire a mantenere una mente sana;

: le nocciole contengono acido folico e vitamina B6, che sono essenziali per il corretto funzionamento del sistema nervoso e possono contribuire a mantenere una mente sana; Buona fonte di proteine vegetali : può fornire una quantità significativa di proteine, utile per la costruzione e il mantenimento della massa muscolare;

: può fornire una quantità significativa di proteine, utile per la costruzione e il mantenimento della massa muscolare; Dieta vegana: per coloro che seguono una dieta vegana o vegetariana, il latte di nocciola rappresenta una scelta nutriente e deliziosa.

È importante notare che, come con qualsiasi alimento, l’apporto nutrizionale varia a seconda del prodotto e del metodo di preparazione. Assicuratevi di scegliere prodotti privi di zuccheri aggiunti e conservanti per ottenere i massimi benefici.

Valori nutrizionali

I valori nutrizionali del latte di nocciola possono variare leggermente a seconda del marchio e del metodo di preparazione. Di seguito sono riportati i dati approssimativi per 100 ml di bevanda non zuccherata:

Calorie: circa 30-50 kcal

Grassi: circa 2-4 g di cui acidi grassi saturi: circa 0,2-0,4 g di cui acidi grassi monoinsaturi: circa 1,5-3 g di cui acidi grassi polinsaturi: circa 0,3-0,5 g

Carboidrati: circa 1-2 g di cui zuccheri: circa 0-1 g (a seconda se è zuccherato o meno)

Proteine: circa 0,5-1 g

Fibre: circa 0,5 g

Calcio: circa 10-20 mg

Vitamina E: circa 0,5-1 mg

Vitamina B2 (riboflavina): circa 0,03-0,05 mg

Vitamina B12: circa 0-0,5 µg

Fosforo: circa 20-30 mg

Magnesio: circa 10-15 mg

Questi valori sono solo una stima approssimativa e possono variare in base al prodotto specifico. Si consiglia di leggere attentamente l’etichetta per ottenere informazioni accurate sui suoi valori nutrizionali.

Le controindicazioni

Il consumo di latte di nocciola è generalmente sicuro per la maggior parte delle persone e può essere un’alternativa nutriente al latte di origine animale. Tuttavia, ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente:

Allergie alle noci : poiché è ottenuto da nocciole può causare reazioni allergiche nelle persone con allergie alla frutta secca. Le allergie alle noci possono essere gravi e persino potenzialmente fatali in alcuni casi. Le persone con allergie alla frutta secca dovrebbero evitare il latte di nocciola e consultare un medico in caso di dubbi o sintomi allergici;

: poiché è ottenuto da nocciole può causare reazioni allergiche nelle persone con allergie alla frutta secca. Le allergie alle noci possono essere gravi e persino potenzialmente fatali in alcuni casi. Le persone con allergie alla frutta secca dovrebbero evitare il latte di nocciola e consultare un medico in caso di dubbi o sintomi allergici; Intolleranza alle nocciole : alcune persone possono essere intolleranti alle nocciole, il che potrebbe causare sintomi come gonfiore, crampi addominali o diarrea dopo il consumo di latte di nocciola;

: alcune persone possono essere intolleranti alle nocciole, il che potrebbe causare sintomi come gonfiore, crampi addominali o diarrea dopo il consumo di latte di nocciola; Contenuto calorico : come altre bevande vegetali, può contenere calorie. Le persone che seguono una dieta a basso contenuto calorico dovrebbero prestare attenzione alla quantità di bevanda che consumano;

: come altre bevande vegetali, può contenere calorie. Le persone che seguono una dieta a basso contenuto calorico dovrebbero prestare attenzione alla quantità di bevanda che consumano; Carenza di nutrienti : potrebbe non contenere gli stessi livelli di nutrienti presenti nel latte vaccino, come proteine e calcio. Se è la principale fonte di sostituzione del latte vaccino, è importante assicurarsi di ottenere questi nutrienti da altre fonti alimentari;

: potrebbe non contenere gli stessi livelli di nutrienti presenti nel latte vaccino, come proteine e calcio. Se è la principale fonte di sostituzione del latte vaccino, è importante assicurarsi di ottenere questi nutrienti da altre fonti alimentari; Interazioni con farmaci: le nocciole contengono naturalmente arginina, che può influenzare la pressione sanguigna. Le persone che assumono farmaci per la pressione sanguigna dovrebbero consultare un medico prima di includere il latte di nocciola nella loro dieta.

Come per qualsiasi alimento, è sempre consigliabile consultare un medico prima di apportare modifiche significative alla propria dieta, soprattutto se si hanno condizioni di salute preesistenti o preoccupazioni specifiche riguardo questo alimento.

Latte di nocciole fatto in casa: come prepararlo

Per preparare il latte di nocciole fatto in casa, seguite questi passaggi:

Ammollate le nocciole : mettete 120 grammi di nocciole in una ciotola e copritele con acqua. Lasciatele in ammollo per almeno 4 ore o preferibilmente durante la notte;

: mettete 120 grammi di nocciole in una ciotola e copritele con acqua. Lasciatele in ammollo per almeno 4 ore o preferibilmente durante la notte; Sciacquatele : dopo l’ammollo, scolate e sciacquate le nocciole per rimuovere eventuali residui;

: dopo l’ammollo, scolate e sciacquate le nocciole per rimuovere eventuali residui; Frullatele : mettete le nocciole nel frullatore e aggiungete un litro d’acqua. Frullate a velocità media-alta per 2-3 minuti fino a ottenere una miscela cremosa e omogenea;

: mettete le nocciole nel frullatore e aggiungete un litro d’acqua. Frullate a velocità media-alta per 2-3 minuti fino a ottenere una miscela cremosa e omogenea; Filtrate il latte : usate un panno per filtraggio o un sacchetto di cotone per filtrare il latte. Versate il latte attraverso il panno o il sacchetto in una ciotola pulita. Spingete delicatamente per separare il liquido dai residui di nocciole. Otterrete così il latte di nocciole senza particelle solide;

: usate un panno per filtraggio o un sacchetto di cotone per filtrare il latte. Versate il latte attraverso il panno o il sacchetto in una ciotola pulita. Spingete delicatamente per separare il liquido dai residui di nocciole. Otterrete così il latte di nocciole senza particelle solide; Dolcificate (opzionale): se lo desiderate dolce, potete aggiungere il dolcificante a piacere e mescolate bene;

(opzionale): se lo desiderate dolce, potete aggiungere il dolcificante a piacere e mescolate bene; Conservate: versatelo in una bottiglia di vetro o un contenitore sigillato. Conservatelo in frigorifero e consumatelo entro 3-4 giorni.

Potete anche personalizzarlo aggiungendo aromi come vaniglia o cannella. Inoltre, se lo preferite più denso, potete ridurre la quantità di acqua nel frullatore.

Latte di nocciole: come usarlo?

Il latte di nocciole è una bevanda versatile e può essere utilizzato in molte ricette e modi diversi. Ecco alcune idee:

Bevanda : ha un sapore delicato e leggermente dolce, ed è delizioso da bere da solo. Potete gustarlo freddo o caldo a seconda delle vostre preferenze;

: ha un sapore delicato e leggermente dolce, ed è delizioso da bere da solo. Potete gustarlo freddo o caldo a seconda delle vostre preferenze; Caffè o tè : utilizzatelo come alternativa al latte vaccino nel vostro caffè o tè per aggiungere un tocco di nocciola al vostro drink preferito;

o : utilizzatelo come alternativa al latte vaccino nel vostro caffè o tè per aggiungere un tocco di nocciola al vostro drink preferito; Smoothie : aggiungetelo ai vostri smoothie per renderli cremosi e arricchirli con nutrienti;

: aggiungetelo ai vostri smoothie per renderli cremosi e arricchirli con nutrienti; Cereali : versatelo sui vostri cereali preferiti per una colazione nutriente e gustosa;

: versatelo sui vostri cereali preferiti per una colazione nutriente e gustosa; Frullati e frappé : utilizzatelo come base per frullati e frappé, aggiungendo frutta fresca o congelata per ottenere bevande rinfrescanti;

e : utilizzatelo come base per frullati e frappé, aggiungendo frutta fresca o congelata per ottenere bevande rinfrescanti; Dessert : potete utilizzarlo per preparare dolci come budini, creme, torte e gelati;

: potete utilizzarlo per preparare dolci come budini, creme, torte e gelati; Cucina salata : può essere utilizzato anche in ricette salate come zuppe, salse o creme per condire piatti a base di pasta o verdure;

: può essere utilizzato anche in ricette salate come zuppe, salse o creme per condire piatti a base di pasta o verdure; Prodotti da forno : potete sostituire il latte vaccino con il latte di nocciole nelle ricette di muffin, pancake, waffle e altre preparazioni da forno;

: potete sostituire il latte vaccino con il latte di nocciole nelle ricette di muffin, pancake, waffle e altre preparazioni da forno; Piatti etnici: in alcune cucine etniche, viene utilizzato per aggiungere sapore a piatti tradizionali.

Ricordate che il latte di nocciole ha un sapore distintivo di nocciola, quindi considerate le vostre preferenze e le ricette per cui lo state utilizzando. È una fantastica alternativa vegana o per chi è intollerante al lattosio, ma assicuratevi di verificare sempre la compatibilità con le ricette specifiche e di tenere conto di eventuali allergie o intolleranze alimentari.