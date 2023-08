Le stelle cadenti sull’Etna in eruzione: la FOTO dell’estate è un’opera d’arte mozzafiato

MeteoWeb

Giovanni Tumino, fotografo appassionato di fenomeni naturali che ama condividere i suoi scatti con MeteoWeb, ha realizzato ieri notte quella che riteniamo essere una vera e propria opera d’arte. Senza ombra di dubbio la foto da oscar per l’estate 2023. Gianni, infatti, si è recato sull’Etna per tre giorni per fotografare le Perseidi nel picco massimo delle stelle cadenti stagionali, ed ha avuto la fortuna di beccarle in concomitanza con la forte eruzione notturna del 14 agosto.

Lo scatto magistrale con tre stelle cadenti e l’Etna in eruzione è stato realizzato a Linguaglossa alle 03:36 della notte di lunedì 14 agosto con una CANON 6D MARK II, Obiettivo SIGMA dg 35 mm. f/1,4 @ f/4, n° 3 esposizioni da 8 secondi cad. @ ISO 6400, Softwares: LightRoom, Photoshop.