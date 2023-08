Tragedia a Lecco, precipita dal Belvedere e muore: in corso le operazioni del Soccorso Alpino

MeteoWeb

Nella tarda serata di ieri, la stazione di Lecco del Soccorso Alpino, XIX Delegazione Lariana, è stata allertata per un uomo precipitato dal Belvedere, ai Piani dei Resinelli, dove c’è un salto di circa 200 metri, in una zona coperta da bosco fitto. Stanotte c’è stato un forte temporale. Ieri sera erano otto i tecnici del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – impegnati nell’intervento, altri dieci stamattina, con due sanitari del CNSAS, insieme con il Saf dei Vigili del Fuoco. Al momento, sono in corso le operazioni di recupero del corpo della persona precipitata.