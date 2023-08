Spettacolo nei cieli della Liguria, il trenino di luci Starlink incanta Savona | VIDEO

MeteoWeb

L’associazione Italiana per le risoluzioni delle anomalie in tutti i domini (A.R.I.A.) ieri è stata contattata da molti testimoni dopo che gli stessi hanno osservato nei cieli di Savona, alle 22:12 circa, una ventina di oggetti luminosi in fila indiana apparire di colpo in cielo, transitare per qualche secondo per poi sparire nuovamente. Il Presidente e ufologo attivista Angelo Maggioni ha fornito una spiegazione accurata dell’evento con la collaborazione del dott. ingegnere aerospaziale Fabio Ippoliti presso la Thales.

Il trenino di luci è stato creato dai satelliti Starlink, una costellazione di satelliti artificiali in orbita terrestre bassa (LEO) che appartiene e viene sviluppata da SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk. L’obiettivo principale di Starlink è fornire un servizio di connettività Internet ad alta velocità e a bassa latenza per le aree del globo che attualmente hanno accesso limitato o nullo a internet. La costellazione di Starlink è composta da migliaia di piccoli satelliti che si innalzano a un’altitudine di circa 550 km dalla Terra. Questa specifica altitudine consente di ridurre significativamente la latenza delle comunicazioni rispetto ai tradizionali satelliti geostazionari.

L’accesso a Internet offerto da Starlink è basato su una rete di antenne terrestri chiamate “Dishy McFlatface”, che inviano e ricevono segnali dai satelliti Starlink. Gli utenti possono installare queste antenne a casa loro per ottenere una connessione Internet veloce e affidabile, anche nelle aree rurali o remote.

Il progetto Starlink è ancora in fase di sviluppo e implementazione, ma finora ha dimostrato promettenti risultati nella fornitura di connettività Internet ad alta velocità in aree precedentemente sotto servite. Si prevede che il numero di satelliti Starlink aumenterà nel tempo, migliorando ulteriormente il servizio offerto.

Qui il video del passaggio ripreso da un testimone e da una cam di monitoraggio dell’associazione.