L’incendio in Val d’Ossola non è ancora spento

In Val d’Ossola stamattina, sono riprese le operazioni di spegnimento dell’incendio che da domenica sta bruciando i boschi nel comune di Trontano in Val Vigezzo. Sul posto sta intervenendo l’elicottero antincendio regionale, coordinato da una squadra Dos dei vigili del fuoco che ha effettuato circa dieci lanci per spegnere alcuni focolai residui.

Purtroppo la precipitazione di stanotte non è riuscita ad estinguere tutti i roghi ancora attivi, in una zona montuosa molto impervia. I vigili del fuoco hanno reso noto di considerare l’incendio ancora attivo in bonifica avanzata. Sul posto anche squadre AIB regionali.