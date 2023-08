L’inquinamento da sostanze chimiche pericolose

MeteoWeb

Oltre 25 megatonne di sostanze chimiche pericolose sono state commerciate illegalmente tra il 2004 e il 2019, nonostante le norme in vigore per mitigare il loro commercio, come suggerisce un’analisi pubblicata su Nature Sustainability. I risultati si basano su oltre 66.000 registrazioni commerciali di sostanze chimiche regolamentate dalla Convenzione di Rotterdam, un trattato globale che affronta il commercio di sostanze chimiche altamente pericolose. Le sostanze chimiche antropogeniche sono responsabili dell’impatto negativo sulla salute umana e sugli ecosistemi, tra cui morti premature, disabilità, malattie, perdita di biodiversità e degrado ambientale.

La Convenzione di Rotterdam, promulgata nel 2004, è un trattato globale fondamentale per regolamentare il commercio di prodotti chimici. Secondo la convenzione, per ogni sostanza chimica elencata, tutti i Paesi aderenti alla Convenzione sono tenuti a decidere se consentire l’importazione futura del prodotto chimico; è quindi illegale esportare un prodotto chimico verso un Paese che ha scelto di non importarlo.

Il commercio globale delle sostanze chimiche pericolose

Hongyan Zou, Zhanyun Wang e colleghi hanno tracciato il commercio globale di sostanze chimiche elencate nella convenzione dal 2004 al 2019 sulla base di 66.156 record commerciali provenienti dal database delle Nazioni Unite. Delle 46 sostanze chimiche analizzate, che comprendono pesticidi altamente pericolosi, prodotti chimici industriali e prodotti chimici multiuso, almeno 64,5 megatonne sono stati commercializzati nel periodo 2004-2019, di cui gli autori suggeriscono che almeno 25.324 documenti commerciali (equivalenti a 25,7 megatonne) siano stati commercializzati illegalmente.

Quando gli autori hanno esaminato le distribuzioni geografiche di tutto il commercio globale, hanno individuato che i paesi asiatici erano i principali importatori di pesticidi e prodotti chimici multiuso, per lo più esportati dagli USA e dal Medio Oriente. L’Europa centrale e occidentale sono stati finora i principali importatori ed esportatori di prodotti chimici industriali e chimici multiuso. Nonostante il ruolo positivo della convenzione per il 70% delle sostanze chimiche conosciute, che mostrano una tendenza in calo nel commercio globale, altre sostanze chimiche, come il tetraetile e il piombo tetrametile, che sono state progressivamente eliminate, sono ancora commercializzate in quantità considerevoli in passato.

La Convenzione di Rottardam

Gli autori dello studio hanno sottolineato come il commercio illegale globale di sostanze chimiche pericolose possa essere superiore a quanto riportato nel presente studio, poiché non sono stati in grado di catturare ulteriori scambi non segnalati di sostanze chimiche in modo intenzionale o per errore, o oggetto di contrabbando. Gli autori dello studio hanno concluso che occorrono sforzi coordinati per garantire il rispetto della convenzione e per affrontare il commercio globale diffuso e ampio e il commercio illegale di sostanze chimiche altamente pericolose.

L’inquinamento causato da sostanze chimiche di origine antropica sta generando l’attuale crisi planetaria, con il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità. Uno dei trattati fondamentali adottati per regolamentare i movimenti transfrontalieri di sostanze chimiche pericolose è la Convenzione di Rotterdam che rappresenta una regolamentazione per la gestione del commercio internazionale delle sostanze chimiche pericolose da parte dei Paesi.

Le conseguenze sulla salute umana delle sostanze chimiche

Fino ad oggi, la ricerca che esamina l’efficacia del Convenzione è stata limitata. Per oltre il 70% delle sostanze chimiche elencate, la Convenzione ha svolto un ruolo positivo, ma il commercio su larga scala di alcuni prodotti chimici ben noti come il piombo tetraetile e tetrametile continua. Gli sforzi condotti finora si sono concentrati nel tentativo di migliorare il modo in cui le sostanze chimiche altamente pericolose sono commercializzate a livello globale, compreso il rafforzamento dell’applicazione della convenzione, la lotta contro l’illegalità commercializzare e elencare rapidamente le sostanze chimiche problematiche (ad esempio, crisotilo, amianto) nella Convenzione.

Molti prodotti chimici antropogenici stanno causando considerevoli conseguenze negative sulla salute degli esseri umani e degli ecosistemi. Ad esempio, si stima che l’esposizione al piombo e l’esposizione professionale a 12 agenti cancerogeni ben noti, su circa 350.000 sostanze chimiche registrate per l’uso sul mercato globale, abbia causato oltre 1,2 milioni di morti e perdite premature di circa 30 milioni di anni di vita adattati alla disabilità nel 2019. Questo dato è quasi lo stesso dell’onere sanitario globale stimato causato da chi fuma le sigarette.

La regolamentazione per limitare i rischi di inquinamento da sostanze chimiche

Analogamente, l’inquinamento chimico è stato identificato come uno dei cinque principali fattori di perdita della biodiversità globale. Insieme al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità, l’inquinamento chimico è attualmente riconosciuto come una crisi planetaria che ha “messo il benessere del presente e del futuro generazioni a rischio“. Molti Paesi e regioni hanno istituito regolamenti per la gestione delle sostanze chimiche prodotte o consumate nelle rispettive giurisdizioni. Tuttavia, l’efficacia di questo approccio è limitata perché le sostanze chimiche prodotte o consumate in un Paese possono entrare in un altro attraverso un commercio globale sempre più ricco di risorse, di prodotti chimici e di rifiuti, tramite correnti eoliche e idriche.

Inoltre, diversi Paesi non hanno una giurisdizione specifica sulla questione. Diversi trattati globali sono stati istituiti per affrontare aspetti specifici di movimento transfrontaliero di sostanze chimiche pericolose, con la Convenzione di Rotterdam che regolamenta la procedura di previo consenso informato per alcune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi a livello internazionale. È entrato in vigore nel 2004; le parti coinvolte sono l’Unione europea (UE) e 164 paesi al febbraio 2023.

Il consenso preliminare informato

La convenzione introduce la procedura del “consenso preliminare informato” (PIC). Questa procedura non ha lo scopo di vietare o limitare le sostanze chimiche, ma di aiutare i Paesi a prendere decisioni sulle loro importazioni e promuovere le responsabilità condivise e gli sforzi di cooperazione sul commercio delle sostanze chimiche considerate, sia dai Paesi esportatori sia da quelli importatori.

Più specificamente, per ciascuna sostanza chimica nell’elenco della Convenzione, tutte le parti sono necessarie per prendere una decisione informata se permetteranno future importazioni della sostanza chimica. E’ illegale esportare i prodotti chimici a una parte che ha deciso di non esportarli ulteriormente.

I limiti dettati all’importazione in un Paese che ha firmato la Convenzione

Qualora una parte importatrice non trasmetta una risposta all’importazione, altre parti continuano a non esportare a tale parte le sostanze chimiche elencate, salvo esplicite autorizzazioni all’importazione che è stata richiesta e ricevuta dall’esportatore. Inoltre, quando la decisione di importazione presa da una parte è di non acconsentire a importazione, la parte interrompe anche la sua produzione interna e le importazioni da altri non artistici.

La Convenzione valuta ed elenca regolarmente nuove sostanze chimiche. A partire da febbraio 2023, 54 sostanze chimiche altamente pericolose e i gruppi sono soggetti alla procedura PIC, compresi pesticidi e formulazioni di pesticidi, prodotti chimici industriali e prodotti chimici per entrambi gli usi. Inoltre, per l’esportazione di una sostanza chimica non elencata ai sensi della convenzione ma vietato o limitato da una parte stessa, la parte deve fornire una notifica di esportazione alla parte importatrice.